TRAVAUX RUE STEPHANOPOLI - FERMETURE PROVISOIRE À PARTIR DU 26 OCTOBRE 2018 8H00 Sarratura di a via Stephanopoli à partesi da u 26 d'uttobre di u 2018



Coulage de béton : Rue Stephanopoli provisoirement coupée à la circulation Coulage de béton avec camion toupie : ce vendredi 26 octobre depuis 8h00 et jusqu'à la fin de l'intervention, la rue Stephanopoli (portion comprise cours Napoléon et rue Emmanuel Arene) est coupée à la circulation.

AM 18-3382 RUE STEPHANOPOL... (365.13 Ko)





