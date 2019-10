Synthèse de la concertation "La Citadelle hier, aujourd'hui, demain" Eccu a sintesi di i travagli fatti in quatru di a cuncirtazioni publica annant'à u prughjettu di a citatella

La synthèse des travaux menés depuis le 28 juin 2019 dans le cadre de la concertation publique sur le projet d'aménagement de la citadelle a été présentée ce jeudi 17 octobre à l'Espace Diamant. Consultez ci-dessous, le document projeté au public.









Présentation de la Synthèse de la concertation du 17 octobre 2019 à l'Espace Diamant PPT-17-10-19 VDEF.pdf (14.62 Mo)



Réunion Visites commentées dans les ruelles de la citadelle, découverte et présentation des éléments historiques et exceptionnels, réunions publiques, forum d'échange pour construire ensemble le projet d'aménagement de cet espace remarquable. Réunions publiques, visites commentées dans les ruelles de la citadelle, découverte et présentation des éléments historiques et exceptionnels, réunions publiques, forum d'échange pour construire ensemble le projet d'aménagement de cet espace remarquable... retour en images sur ces quatre mois de travaux.

