Suspicion de pollution de l’eau distribuée sur le réseau privé LOGIREM, secteur Bodiccione

Le service hygiène et santé de la Ville d’Ajaccio informe d’une forte suspicion de pollution d’origine hydrocarbure de l’eau de consommation distribuée sur le réseau privé des logements LOGIREM, secteur de Boddicione.



Tout risque d’incendie ou d’explosion a été écarté.



Si vous habitez le secteur, il est indispensable de consommer de l’eau embouteillée, jusqu’à nouvel ordre. La Sécurité Civile s’organise actuellement pour distribuer, dès ce soir, de l’eau minérale dans les 490 logements concernés.



Dans ce contexte, et par mesure de précaution, la crèche de Bodiccione et l’école maternelle Jean Moulin resteront fermées demain, pour poursuivre les investigations et contrôler la potabilité de l’eau.