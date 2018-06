Surtita in immersione cù i centri d'asgi è u PNRC Sò 75 i zitelli di i centri di Baleone è Candia ch'anu passatu a ghjurnata in Vizzavona cù l'agenti di u Parcu Naturale Rigiunale di Corsica



In u quatru magnificu di a furesta di Vizzavona l'agenti di u Parcu Naturale Rigiunale di Corsica anu amparatu à scopre l'acelli, l'ape, l'arburi, e muvre, i cervi è e pesce di Corsica à i 75 zitelli di i centri d'asgi di Baleone è Candia. Fù una billissima ghjurnata...in lingua corsa !





