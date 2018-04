Sur un air de fête…au multi-accueil de Bodiccione A ciucciaghja di u Manganiolu faci u so carnavali

Mardi 17 avril 2018, Le multi accueil de Bodiccione « U MANGANIOLU » a fait son carnaval.



Les enfants, revêtus de leurs plus beaux costumes ont chanté et dansé au milieu des ballons et des confettis.

Cette journée ensoleillée a été ponctuée de jolies surprises : la visite de Donald et de Panpan le lapin (mascottes généreusement prêtées par le Hussard).

la venue des médiateurs de la langue corse (Marie Noëlle et Monique) avec dans leurs bagages de très belles chansons corses.

Le super cadeau du Buffalo Grill qui a offert à tous les enfants un délicieux repas.

