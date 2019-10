Suppression du repos dominical 2020 Si pudarà travaglià in certi cumerci a dumenica in u 2020

Retrouvez l'arrêté concernant la suppression du repos dominical en 2020 dans cet article.



Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-26 du Code du Travail, le repos dominical est supprimé dans les commerces de détails situés sur la commune d'Ajaccio, les 12 dimanches suivants de l'année 2020 :

dimanche 5 juillet, dimanche 12 juillet, dimanche 19 juillet, dimanche 26 juillet, dimanche 2 août, dimanche 9 août, dimanche 16 août, dimanche 23 août, dimanche 6 décembre, dimanche 13 décembre, dimanche 20 décembre et dimanche 27 décembre.



Retrouvez plus d'infos dans l'arrêté en pièce jointe. 19-4035 SUPPRESSION DU REPOS DOMINICAL 2020.pdf (61.22 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer