Succès retrouvé pour « Associ in Festa 2021» Samedi 11 septembre dernier la municipalité d’Ajaccio a eu à cœur, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, de maintenir son édition 2021 d’Associ in Festa (Fête du Sport et des Associations) dans une volonté jamais démentie de mettre en lumière, plus particulièrement ce jour-là, les nombreuses actions et projets portés par tous ces acteurs de notre quotidien.



Cet évènement a redonné le sourire à plus de 80 associations et clubs mobilisés pour cette rencontre tant attendue, et le public venu nombreux n’a pas manqué l’occasion de déambuler entre les stands, qu’ils soient sportifs, culturels, caritatifs, tournés vers le social ou la santé pour se joindre à la fête, et saluer à sa manière ces retrouvailles.

Plus de 1500 personnes réunies sur la place de Gaulle pour une véritable journée familiale aux accents de liberté retrouvée pour le plus grand bonheur des petits et des grands.



Associ in Festa reste incontestablement une vitrine de la richesse et de la diversité du tissu associatif sur le territoire. Pari réussi !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer