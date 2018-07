Stop au brûlage des déchets verts U CPIE d'Aiacciu v'impresta, di rigalu, un arnesi individuali pà macinà i vostri scarti verdi. Ùn brusgemu più !

Prêt de broyeur individuel gratuit CPIE Ajaccio





Dans le cadre de son projet d'accompagnement du grand public vers des solutions alternatives au brûlage des déchets verts, le CPIE d'Ajaccio propose le prêt gratuit de trois broyeurs individuels.



Les modalités sont simples : il suffit de venir chercher le broyeur directement dans ses locaux du parc des Milelli et de signer un contrat de prêt. Vous vous engagez en échange à remplir une fiche de satisfaction à lui remettre en même temps que le broyeur et indiquant notamment la quantité de broyat que vous avez recueillir dans le bac, ainsi que quelques informations qualitatives. Ces données lui permettront d'évaluer la pertinence de ce service en fonction notamment des caractéristiques de votre jardin.



Le modèle du broyeur est le Viking GE 135L. Il s'agit d'un broyeur électrique pouvant broyer des branches jusqu'à 3,5cm de diamètre. Il possède un bac intégré de 60L pour récupérer directement votre broyat. Le broyeur est fourni avec une notice, des lunettes et un casque de protection.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la nouvelle page de notre site internet :



http://cpie-ajaccio.blogspot.com/p/broyage-des-dechets-verts.html



Pour toute demande, veuillez contacter le numéro suivant : 06 64 74 56 10.



