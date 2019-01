Stationnement interdit avenue de Paris et Cours Grandval sur 3 emplacements du 7 au 20 janvier 2019 Dans le cadre du démontage des installations du marché de Noël, le stationnement sera interdit avenue Maréchal Ornano, côté droit sens sortant, sur 3 emplacements et cours Grandval, à hauteur de l'intersection avec la rue Maréchal Ornano, côté droit sens sortant sur 3 emplacements, du 7 janvier 06h00 au 20 janvier 20h00.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 19-025_Avenue de Paris_stationnement interdit.pdf (440.61 Ko)



