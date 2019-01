Stationnement interdit Chemin des écoliers du 1er janvier au 1er mars 2019 Dans le cadre de la création de la voie de liaison entre la rue Achille Peretti et l'avenue Maréchal Lyautey le stationnement sera interdit Chemin des écoliers du 1er janvier au 1er mars 2019.



Le parking du Finosello sera également interdit au stationnement en fonction des besoins du chantier.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous.

AM 19-022_Finosello_stationnement interdit.pdf (561.03 Ko)



