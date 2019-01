Stationnement et circulation, arrêtés municipaux du 23 et 24 janvier 2019 Eccu l'ultimi arristati municipali di i 23 è 24 di ghjinnaghju

Prenez connaissance des derniers arrêtés municipaux ci-joint



Vous pouvez consulter les versions complètes en PDF des arrêtés municipaux suivants :



- AM 19-199 : restriction de la circulation avec réduction de la chaussée, boulevard Georges Pompidou dans le cadre de la réalisation d'une opération d'élagage : du 23 au 26 janvier 2019 au plus tard .

- AM 19-198 : stationnement interdit Quai des Torpilleurs dans le cadre de la mise en place d'un parking de substitution pour les transports scolaires de la CAPA et de la Collectivité de Corse : du 24 janvier au 19 avril 2019

- AM 19-197 : stationnement interdit cours Napoléon à proximité du parvis Saint Roch dans le cadre du réaménagement de celui-ci :

le 24 janvier 2019 de 18h00 à minuit au plus tard.

AM 19-199_G POMPIDOU_restrictions de circulation.pdf (678.7 Ko)

AM 19-198_TORPILLEURS_stationnement interdit.pdf (688.21 Ko)

AM 19-197_COURS NAPOLEON_stationnement interdit.pdf (603.8 Ko)



Autour du parvis Saint-Roch Le 24 janvier 2019 de 18h00 à minuit au plus tard.

Stationnement interdit cours Napoléon à proximité du parvis de l'église Saint Roch dans le cadre du réaménagement de celui-ci.





Quai des Torpilleurs Du 24 janvier au 19 avril 2019.

Stationnement interdit Quai des Torpilleurs dans le cadre de la mise en place d'un parking de substitution pour les transports scolaires de la CAPA et de la Collectivité de Corse.

boulevard Georges Pompidou Du 23 au 26 janvier 2019 au plus tard.

Restriction de la circulation avec réduction de la chaussée, boulevard Georges Pompidou dans le cadre de la réalisation d'une opération d'élagage.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer