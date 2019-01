Stationnement et circulation, arrêtés municipaux du 04 et 05 février 2019 Prenez connaissance des derniers arrêtés municipaux ci-joint



Vous pouvez consulter les versions complètes en PDF des arrêtés municipaux suivants :



- AM 19-268 : restriction de la circulation , rue barrée avec déviation de la circulation, chemin de Pietralba entre l'avenue Noël Franchini et la rue du Mont Thabor dans le cadre d'une intervention sur le réseau de télécommunication : du 04 au 07 février 2019 au plus tard.



- AM 19-269 : stationnement interdit et restrictions de la circulation Rue des Romarins de le cadre de travaux de purge de chaussée : du 04 au 14 février 2019.



- AM 19-270 : stationnement interdit et restriction de circulation rue des Magnolias dans le cadre de travaux de purge de chaussée : du 04 au 14 février au plus tard.



- AM 19-271 : restriction de circulation, interdiction de stationnement et limitation de vitesse à 30 km/h boulevard Abbé Recco : du 06 février au 07 mai au plus tard.



AM 19-268_Rue barrée sauf riverains_Chemin de Pietralba.pdf (555.63 Ko)

AM 19-271_Restrictions circulation_Rocade.pdf (508.13 Ko)

AM 19-270_Stationnement interdit_Magnolias.pdf (524.76 Ko)

AM 19-269_Stationnement interdit_Romarins.pdf (658.12 Ko)



