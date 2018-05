Stationnement, à partir du 17 mai, simplifiez-vous la ville ! Le stationnement payant, change et évolue. Depuis la loi Maptam, le service public du stationnement est devenu une compétence à part entière des collectivités locales. Cette nouvelle organisation en matière de stationnement payant a pour objectif de renforcer l’activité commerciale et touristique du cœur de ville, de satisfaire les multiples usages et d'augmenter l'offre de stationnement. La Ville d'Ajaccio a élaboré une tarification sur-mesure adaptée aux différents profils des usagers.



Parmi les nouveautés :



- Première heure de stationnement gratuite sur l’ensemble des places situées en zone orange (cours Napoléon),

- Augmentation des durées maximales de stationnement en zones payantes,

- Stationnement « shopping » le samedi,

- Abonnements avantageux

- Parkings longue durée (8 heures) en zone bleue (Charles Ornano, Pêcheurs, Gare, Amirauté et Place Miot). Gratuits le samedi.

- Gratuité du stationnement pour les personnes titulaires de la carte européenne de stationnement (PMR)

- Gratuité du stationnement pour les véhicules propres « 100% électriques »



Pour la Ville, il s'agit d'assurer un partage équitable de l'espace public, dont le stationnement est un des usages. Celui-ci ne doit pas dénaturer l'espace public, ni le privatiser, ni le dévaloriser.

Le stationnement payant permet de lutter contre le stationnement anarchique qui génère des difficultés de circulation, contre les "voitures ventouses" et encourage la rotation automobile afin de libérer des places pour tous à tout moment de la journée



Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, il est gratuit le dimanche et les jours fériés. Sur toutes les zones le stationnement est gratuit entre 12h00 et 14h00.









Zone orange, cours Napoléon Une course à faire, un rendez-vous chez le coiffeur ou le médecin... la zone orange limitée sur une partie du cours Napoléon (entre la rue Frediani et la rue Stephanopoli) permet de favoriser la rotation des voitures et de libérer des places de stationnement à proximité des commerces et des services du centre-ville.

La zone orange concerne uniquement le cours Napoléon et vous pouvez y stationner 3 heures par jour (contre 2 heures auparavant).

A SAVOIR : La première heure de stationnement est gratuite.



1€ de l'heure, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, sauf dimanches et jours fériés



Le samedi c'est balade et shopping ! Vous pourrez stationner 8 heures sur cette zone afin de profiter pleinement des richesses culturelles et patrimoniales du centre-ville et de ses commerces.



La zone orange : 102 places

Zone bleue, en mode détente La zone bleue étend son périmètre à l’ensemble du parc horodateurs (hors cours Napoléon) et vous pourrez y stationner 5 heures consécutives par jour en semaine (contre 4h30 auparavant).



0,50€ de l'heure, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, sauf dimanches et jours fériés



Le samedi c'est balade et shopping ! Vous pourrez stationner 8 heures sur cette zone afin de profiter pleinement des richesses culturelles et patrimoniales du centre ville et de ses commerces.



La zone bleue compte 1 250 places

Zones longue durée Vous avez besoin de plus de temps... Cinq parkings de la Ville sont à votre disposition en stationnement longue durée (8 heures).



Parking des pêcheurs (41 places),

Parking Charles Ornano (96 places),

Parking de l'Amirauté (229 places),

Parking de la gare ferroviaire (32 places),

Parking place Miot (152 places)



0,50€ de l'heure, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00



Le samedi c'est balade et shopping !

Ces parkings sonts gratuits le samedi afin de profiter pleinement des richesses culturelles et patrimoniales du centre ville et de ses commerces.

Arrêt 45 minutes gratuites, zones vertes Stationnement signalé sur les voies commerçantes non couvertes par le parc horodateurs. Limité à 45 minutes et soumis à un contrôle, présence obligatoire du disque européen visible à lʼintérieur du véhicule, derrière le pare-brise.



Zones et quartiers concernés :

Trottel

Albert Ier

Boulevard Madame Mère

Boulevard Fred Scamaroni

Avenue Beverini-Vico

Rue du Colonel Colonna d'Ornano

Rue Del Pellegrino

Boulevard Maglioli

Boulevard Dominique Paoli

Avenue du Président Kennedy

Cours Napoléon (entre l'avenue du Président Kennedy et la montée Saint-Jean)



Les disques européens de stationnement sont vendus chez certains commerçants (supermarchés, stations services, commerces dʼarticles de voitures, commerces de proximité...).



De 9h00-12h00 et 14h00-19h00 tous les jours sauf dimanches et fériés.

Abonnements sur mesure Vous travaillez en zone payante, vous habitez à Ajaccio, vous résidez en zone payante... il y a forcément un abonnement pensé pour vous. Simplifez-vous la ville !



En vous abonnant, vous réalisez des économies et si vous êtes résidents en zone payante, vous n'êtes plus obligés de passer par la case horodateurs. Faites-vous connaître auprès du service horodateurs, votre plaque d'immatriculation fera le reste.

NOUVEAU ! Abonnement "Résident ajaccien" Vous êtes résident ajaccien, bénéficiez de 50 % sur les tarifs horodateurs moyennant une contribution trimestrielle, semestrielle ou annuelle.



Contribution :

30 € par trimestre

50 € par semestre

90 € par an



Pour qui ?

Tous les usagers, dont la résidence principale ou secondaire se situe sur la commune d'Ajaccio, hors résidents en zone payante.

Les étudiants inscrits dans un établissement de la commune.



Justificatifs carte grise du véhicule taxe d'habitation ou foncière de l'année en cours (bail de location si résident depuis moins d'un an) justificatif de domicile de moins de trois mois Certificat de scolarité pour les étudiant Abonnement "résident en zone payante" Vous habitez en zone payante, bénéficiez d'une remise de 60 % sur le tarif horodateur. Conformément à l'article R 417-12 du code de la route, le stationnement sur un même emplacement ne peut excéder sept jours consécutifs.

Avantages

60 % de réduction sur le tarif de la zone bleue et ce quelle que soit la zone de stationnement;

Possibilité de prépayer jusqu'à une semaine de stationnement à l'horodateur.



Possibilité de s'acquitter d'un forfait permettant de ne pas se présenter à l'horodateur.



Forfait trimestriel : 90 €

Forfait semestriel : 160 €

Forfait annuel : 290€.



Justificatifs carte grise du véhicule taxe d'habitation ou foncière de l'année en cours (bail de location si résident depuis moins d'un an) justificatif de domicile de moins de trois mois Abonnement "Professionnel" Vous travaillez en zone payante, stationnez sur les zones bleues pour bénéficier de 40% de réduction.

Possibilité de prépayer une journée (8 heures) de stationnement, 2,40€.



Justificatifs : Carte grise du véhicule Attestation de l'employeur Extrait Kbis Abonnements Professionnels en intervention d'urgence Dépanneurs, serruriers, médecins, professions para médicales... les professionnels devant réaliser une intervention ponctuelle et/ou d'urgence peuvent bénéficier de modalités tarifaires et d'abonnement identiques à ceux réservés aux résidents en zone payante.



Mode d'emploi

Il vous suffit de renseigner le numéro de la plaque d'immatriculation de votre véhicule, puis de choisir la durée de votre stationnement afin de procéder au règlement relié à votre profil : visiteur extérieur (plein tarif) , résident ajaccien, résident en zone payante ou professionnel.

Les modes de paiement sont : carte bleue, monnaie ou paiement sans contact.

Les usagers "résidents en zone payante" ayant un forfait trimestriel, semestriel ou annuel n'ont pas à se rendre à l'horodateur.

Informations

Service des horodateurs - Quartier Grossetti

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16 h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00

Le forfait post stationnement (FPS) remplace le PV Depuis le 1er janvier, la loi Maptam est entrée envigueur, conférant aux collectivités de nouvelles responsabilités en matière de stationnement payant. Les municipalités dressent elles-mêmes le tarif à travers une redevance d'utilisation du domaine public : l e Forfait Post Stationnement (FPS) remplace l'amende pénale. Au-delà du temps de stationnement autorisé, vous devrez donc payer une redevance d'occupation du domaine public, le FPS dont le montant est de 17,00 €.

Ainsi plus de contraventions déposées sur le pare-brise, mais un FPS directement envoyés au domicile de l'automobiliste.



Recours En cas de contestation, le recours administratif préalable est obligatoire.

L'usager faisant l'objet d'un forfait de post stationnement (FPS) émis par un agent assermenté pour non-paiement (total ou partiel) du stationnement payant, dispose d'un délai de trois mois pour s'en acquitter.

S'il désire contester ce FPS, il doit dans un délai d'un mois, à partir de la date de l'avis de paiement inscrite sur le document reçu de l'Agence Nationale de Traitement Automatique des Infractions (Antai), déposer un recours adminsitratif préalable obligatoire (Rapo) auprès de l'administration municipale.

A envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception (article R2333-120-13 du code général des collectivités territoriales) à l'adresse suivante :



Ville d'Ajaccio

Direction du stationnement - Rapo

Avenue Antoine Serafini BP 412

20304 Ajaccio cedex

Chiffres 8 000 places sur voirie au total

2 022 places en stationnement payant

Pour vous abonner, obtenir des infos sur les tarifs : Service des horodateurs - Cité Grossetti, boulevard Albert 1er

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16 h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00

tel : 04 95 51 52 55

