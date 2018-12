Stationnement Interdit sur 2 emplacements Rue Maréchal Ornano mardi 18 décembre U staziunamentu sarà interditu annant'à dui piazzi in a stretta Marisciallu Urnanu, marti u 18 di dicembri

Dans le cadre d'une animation de Noël le stationnement sera interdit sur 2 emplacements, Rue Maréchal Ornano, mardi 18 décembre de 15h à 22h



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3990 MARECHAL ORNANO.pdf (524.87 Ko)



