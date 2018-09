Stages de danse contemporaine avec la compagnie Creacorsica Stazii di ballu incù a cumpagnia Creacorsica

STAGES DANSE CONTEMPORAINE

Septembre/octobre/novembre 2018

Adultes - ados



A l’occasion de la création de « Café de la Place » à l’Espace Diamant, Pat O’Bine propose une formation à l’improvisation en danse contemporaine

et pourquoi pas… une participation au spectacle !









En partant d’une prise de conscience de soi, des autres, de l’espace et du temps, en utilisant les données sensorielles de l’eutonie, chaque personne améliorera son niveau technique, quel qu’il soit, enrichira son vocabulaire gestuel, se libèrera de l’auto-censure et des préjugés et arrivera, avec facilité et plaisir, à la pratique de l’improvisation en danse contemporaine.



Les 2 premières journées de stages sont ouvertes sans exigence de niveau technique à tous et toutes pour une découverte réciproque



Dimanche 23 septembre à l’église anglicane Ajaccio

Dimanche 30 septembre à l’église anglicane Ajaccio

Organisation : de 10h à 16h pause pique-nique incluse



Puis un stage pendant les vacances de toussaint du 23 au 27 octobre, permettra d’approfondir les principes d’improvisation et d’aborder l’écriture et l’interprétation :



Seront travaillés les thèmes des différentes séquences de la prochaine création de Pat O’bine et Jean-Michel Ropers.



Le « Café de la Place » … endroit mythique pour toutes générations que l’on soit dans une très grande, grande, moyenne métropole, bourg ou un tout petit village il y a toujours, la brasserie, u caffè, l’estami-net, u ustaria, le bistrot du coin…



Il est rassembleur, point de rencontre, lieu de pause, de détente et de rêverie d’où peuvent souvent partir les plus grandes idées ou les rêves les plus fantasmatiques. Cette place est, tour à tour, place de village, place de grande ville, place de l’embarcadère, place du rêve, toutes les places où les hommes et les femmes se croisent, où les enfants chahutent, où les anciens évoquent des souvenirs, où les jeunes s’inventent des voyages… la vie quoi !



Parmi tous les stagiaires qui le souhaitent, 5 seront invités à rejoindre les danseurs de la compagnie et à participer au spectacle.

Ils et elles, participeront alors aux répétitions établies pour aboutir aux représentations des 7 et 8 novembre



Stages gratuits

Inscriptions :

Ville d’Ajaccio 04 95 50 40 89 m.deperetti@ville-ajaccio.fr



Renseignements auprès de pat o’bine :

06 81 90 55 33 ou creacorsica@wanadoo.fr

