Sport adapté, l'association Hélio' à la recherche de futurs handibasketeurs L'associu Hélio' ricerca zitelli o ghjuvanotti tocchi d'infirmità da fà una squatra di basket







Si vous êtes intéressé, informations et inscription disponibles sur la page Facebook de l'association:





L'association Hélio's recherche des enfants ou adolescents afin de créer au sein du Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) une équipe de handibaskets.Si vous êtes intéressé, informations et inscription disponibles sur la page Facebook de l'association: http://www.facebook/.com/associationhelios association HÃlio'S.pdf (1.48 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer