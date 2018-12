Spectacle de marionnettes par la compagnie Billenbois : Muse et musée 22 & 23 décembre au Palais Fesch Spittaculu di mariunetti di a cumpagnia Billenbois, u sabbatu u 22 di dicembri à 11 ori è à 3 ori è a dumenica u 23 di dicembri à 3 ori

Samedi 22 décembre à 11h et 15h et dimanche 23 décembre à 15h

Spectacle autour de la peinture où il n’est nul besoin d’être expert en histoire de l’art.

Mais simplement regarder, observer et se laisser porter par ces grands courants d’art. Une promenade poétique pour tout petit et un peu plus grand à travers quelques tableaux de maitres ; histoire en peinture et en dessin du merveilleux destin de Séraphine Balthazar, employée au musée des Beaux-Arts







Entrée :

- plein tarif, 8 €

- tarif senior, 5€

- gratuit pour les enfants

