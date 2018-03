Spectacle Jeune public : Tam Tam

Achetez vos places en ligne pour Tam Tam en cliquant ICI





Tam Tam

Théâtre musical burlesque



Un spectacle de Églantine Rivière et Quentin Dubois

Musique corporelle et théâtre burlesque : telle est l’alliance originale et pleine de charme de Tam Tam. C’est l’histoire d’un homme et d’une femme. Deux grands naïfs que la timidité et la maladresse empêche d'être à l'aise avec les mots ; ce sont leurs gestes qui vont dire tout haut ce qu’ils veulent taire tout bas, avant que des sons ne leur échappent malgré eux, à corps et à travers, leur permettant finalement de découvrir les possibilités infinies de la communication par le rythme et les sons.

Ce spectacle a été imaginé par la pétillante Églantine Rivière, dont le travail original se situe à la croisée du clown et de la musique. Elle a construit avec son acolyte un univers percussif, comique et participatif, où se mêlent polyphonies, beatbox, frappes de mains, de bottes et de gobelets ! Du corps à cœur au chœur de corps pour passer du désaccord à l’harmonie.



Églantine Rivière : percussions vocales, corporelles et d’objets, chant

Quentin Dubois ou Mathieu Benigno : percussions vocales, corporelles et d’objets, beatbox





Sur une idée originale d’Églantine Rivière

Mise en scène et dramaturgie : Thomas Garcia et Laurent Duverger

Arrangements musicaux ; Alexis Anérilles

Accessoires et éco-lutherie : Sevan Arevian

Coproduction Scène Libre / JM France

En partenariat avec L’Entre-Pont - Nice (06), Solenval (22), le centre culturel Jacques Duhamel – Vitré (35), le centre culturel Le Plessis-­Sévigné – Argentré du Plessis (35)