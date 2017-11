Spectacle Jeune public P O P U P Spittaculu pà i più ghjovani

Théâtre d’objets -- 3 ans et +

Mardi 21 Novembre 18h30

Teatro delle Briciole / /Cie Sacchi di Sabbia 45 minutes





Pop-up est une forme théâtrale qui réinvente le livre animé pour la scène. Deux artistes, une grande table, une pile de gros livres, du son, de la lumière et la magie opère. Sur un rythme soutenu, et d’une précision d’orfèvrerie, les pages s’ouvrent et se referment pour s’ouvrir à nouveau comme le sac et le ressac du flux marin. Les pop-up apparaissent sur une bande-son de bruitages et de mélodies qui donne corps aux images de papier. Impressionnant.

Un ballet de formes, de couleurs et de sons qui se métamorphosent sans cesse. Pas besoin de paroles. Il y a des spectacles qui s’adressent aux enfants mais que les adultes devraient absolument voir. C’est le cas de celui-ci.

