Spectacle Jeune public Les 3 brigands + Atelier autour du spectacle

LES TROIS BRIGANDS

LE NOUVEAU SPECTACLE DE LA COMPAGNIE CRÉATRICE DE LOULOU

LE SPECTACLE

Les Trois Brigands, un spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre

d’ombres où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par les compositions originales

de Gustavo Beytelmann.

UN CONTE MUSICAL POUR TOUS LES PETITS BRIGANDS

Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois brigands coiffés

de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur.

Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse pour l’arrêter, ils

ne trouvent à l’intérieur…rien de moins qu’une petite orpheline. Une petite fille qui, d’une

simple question, va bouleverser leur vie : « Qu’est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle

innocemment à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y avaient jamais pensé …

LA PRESSE EN PARLE

Création Printemps 2016

« Un univers de théâtre musical et d’objets (…) beau et ingénieux » TÉLÉRAMA

« On retrouve dans ce spectacle fidèle au conte de Tomi Ungerer l’ADN de la compagnie

Les Muettes Bavardes, à savoir un mélange réussi de théâtre, musique (ici du bandonéon),

marionnettes et jeux d’ombres. » FÉMINA

« La mise en scène de Wilfried Bosch, Giada Melley et Marion Monier rivalise d’ingéniosité

pour transfigurer le plateau théâtral en caverne aux trésors ! » MILK

« La réussite de cette adaptation tient à la qualité de la mise en scène et de l’interprétation »

LAMUSE

LA COMPAGNIE



La compagnie Les Muettes Bavardes est composée de membres issus de différents pays. Crée en 2011, le

but de la compagnie est de créer et de produire des spectacles accessibles à tous et à toutes, développant

plusieurs formes d’expression. LOULOU d’après Grégoire Solotareff, crée en 2012 est leur premier spectacle.

Il remporte un vif succès auprès du public et de la presse. Depuis sa création LOULOU a été joué plus de 300

représentations dans toute la France.

www.lesmuettesbavardes.com.



MISE EN SCÈNE WILFRIED BOSCH, GIADA MELLEY ET MARION MONIER

AVEC

GIADA MELLEY

ELISABETTA SPAGGIARI OU MARION MONIER

MUSICIENS EN ALTERNANCE SÉBASTIEN INNOCENTI, LYSANDRE DONOSO

SCÉNOGRAPHIE MAURIZIO BERCINI

COMPOSITION MUSICALE GUSTAVO BEYTELMANN / MARIONNETTES FRANCESCA TESTI





NOTE DE MISE EN SCÈNE, Wilfried Bosch, Giada Melley, Marion Monier

« C’est en restant fidèle tant au texte original qu’à l’esthétique des dessins de Tomi Ungerer que nous

avons adapté Les Trois Brigands à la scène.

Notre transposition de l’oeuvre repose sur un désir de produire une continuité entre plusieurs langages

visuels et sonores. C’est à la rencontre du théâtre d’ombre et de marionnette, de la musique savante et

du théâtre musical que nous ordonnons la ligne narrative de l’histoire.

Cette pièce pour actrices et marionnettes accueil également un musicien sur le plateau. Notre désir

de porter et de produire cette pièce va de pair avec celui de lui donner une grande musique. Il ne s’agit

pas ici d’une figure d’accompagnement sonore, mais de la création d’une oeuvre aux accents lyriques

et populaires, d’une composition écrite, au sens classique du terme. D’une musique venant ouvrir un

champ d’action plus vaste et de nouveaux espaces, d’intensifier et de (re)découvrir les sentiments des

protagonistes, soit par le chant, soit par l’accompagnement de la voix parlée. »