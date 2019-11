Spaziu creazioni di natale Un grand chalet type « caseddu » corse propose des espaces avec chaque semaine des artisans différents. Dix exposants par semaine.





Isabelle Partouche- Créatrice de bijoux - “Perliz”/ Sylvain Bacchini- Pierres énergétiques

Marina Chiocca– Bijoux “Ind’è noi altri mondi”/ Jean-Dominique Bozzi-Piredda- Braceletsde vie - “JMP Criazioni” / Coralie D’Amore- Savons et huiles de massage - “Circinella”Alexis Tapias- Couteaux - “Corsica Souvenirs” / Emmanuelle Marcellin- Décorationsde Noël / Aline Giammertini- Chocolats - Aline Chocolatière / Jean-Yves Mouillevois- Couteaux - Les Couteaux de Mitarza / Cécile Grimaldi- Créations de bijoux / AlineAgostini- Savons bio - “Aroma Corsica” / Laurene Andreani– Cosmétiques - “L’arestu”

Julien Pinna- Végétaux - “Infinie Nature” - / Sandrine Raffalli- Créations pour bébés- “Lisandrina shop” / Jean-Luc Alfonsi-Luminaires design - “Piatoni” / Aurélie Giovanetti- Boules de Noël + tableaux corail - “Maria Monica + Paul et Li” / Martine Paoletti-Création sacs et pochettes - “Cré'Alba” / Samuel Kassori- Herbes pour tisanes - “Sensu”Emmanuelle Thomas - “Lattitude 42” - Maroquinerie / Léa Guittard- Isula Bijoux LGCréations - Bijoux en Argent / Joseph Bernardi - Huiles essentielles- “Regalu di Dolcezza”Johanna Lovichi - Bijoux- “La Joha” / Marlène Battini- Biscuits - “La Rêverie”

Valérie Santarelli et Charles Cianfarani- Créations et accessoires de Noël version Empire - “Empires”.

Faustine Poingt- Carterie et tirage d’art photographique - Pop, vintage.



Parmi les nouveautés

Deux bars à coquillages vous accueillent cette année sur le marché. Les amateurs de fruits de mer seront servis à table au coeur du marché.



La magie en plus, le plastique en moins U Mercatu di Natale senza plasticu D'ici 2021, le plastique à usage unique sera définitivement interdit, Natale in Aiacciu prend les devants et bannit les gobelets plastiques sur le marché de Noël.Cette année les exposants proposeront uniquement de la vaisselle 100%recyclable. Des poubelles de tri jaunes seront à votre disposition. Retrouvez ci-dessous les artisans qui se succèderont chaque semaine dans cette vitrine éphémère dédiée aux créateurs artisans :

