Soutien aux proches aidants, la Ville d'Ajaccio signe une convention avec France Alzheimer « Aider les personnes malades et leurs proches aidants à toujours profiter de la ville », est le principe directeur de la charte « Ville aidante Alzheimer » que viennent de signer la Ville d'Ajaccio et l’association France Alzheimer de Corse-du-Sud



Le document signé ce mardi 23 octobre, à l’Hôtel de ville, entre la Ville d’Ajaccio et l’association France Alzheimer de Corse-du-Sud, scelle des engagements réciproques. La mairie ainsi engagée choisit de mener un certain nombre d’actions afin de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. En contrepartie France Alzheimer et son réseau se tient aux cotés de la mairie pour la mise en place de ces activités et pour l’accompagnement et l’orientation des usagers.



Plan national

« La Ville d’Ajaccio est fière de s’engager à vos côtés, a déclaré le maire d’Ajaccio en présence de Caroline Corticchiato, déléguée en charge du développement social et vice-présidente du centre intercommunal d’action sociale (CIAS), Annie Costa-Nivaggioli, déléguée à la politique familiale, hygiène et santé et Petite enfance et Charles Voglimacci, délégué à la proximité et vie des quartiers et à la politique de la ville. " Nous adapterons nos pratiques pour une meilleure collaboration, afin de faire avancer la cause des aidants et de leurs proches atteints de la maladie d’Alzheimer ", a poursuivit Laurent Marcangeli. " Cette charte va permettre d'avancer dans de nombreux domaines qui touchent au quotidien des personnes atteintes des troubles d’Alzheimer et de à celui de leurs proches. Notre action prend un écho particulier, puisque c’est aujourd’hui aussi que le plan gouvernemental issu " Agir pour les aidants " a été annoncé officiellement, nous faisons coïncider les calendriers ", a pour sa part souligné Marie-Josée Joly, présidente de France Alzheimer de Corse-du-Sud avant de signer la convention " ville aidante ".

