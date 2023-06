Soirée de sensibilisation aux troubles alimentaires par l'association Isula TCA Sirata da sinsibilizà a ghjenti annant'à i disturbi alimentarii pruposta da l'associu Isula TCA, u 2 di ghjugnu

Dans le cadre de la journée mondiale des TCA (Trouble du comportement alimentaire) le 02 Juin, l'association ISULA TCA organise une soirée pour sensibiliser aux troubles alimentaires et pour se faire connaître.



Elle aura lieu à la chambre des métiers à partir de 19h.





Isula TCA est une toute jeune association qui a pour objet la représentation et la fédération de toutes les personnes concernées par les TCA (trouble du comportement alimentaire) avec pour volonté de faire reconnaitre les besoins et de faciliter la prise en charge, de représenter les usagers, d’informer et sensibiliser, de contribuer à un partenariat entre usagés et professionnels, d’accompagnement des familles, de créer un réseau de soutien, de faire entendre auprès des pouvoirs publics et des financeurs privés les besoins de prise en charge spécifiques en Corse. Isula TCA brochure.pdf (223.73 Ko)



Programme de la soirée



A partir de 20h30, soirée musicale avec le groupe Suarina



