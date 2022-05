Soirée Hommage "SC Bastia, Sperenze è Lacrime" à l'Espace Diamant Ce soir à 18h30 à l'Espace Diamant, nous vous invitons à une soirée hommage. SC Bastia, Sperenze è Lacrime".



Avant première ajaccienne du cours métrage de Corinne Mattei :"5 mai 92", en présence de la réalisatrice.

Précédé du merveilleux film de Jacques Tati : "Forza Bastia, l'île en fête", relatant avec humour et poésie le 26 avril, jour de la Finale de coupe d'Europe…

Une soirée en partenariat avec Allindi.





« 5 mai 92 » de Corinne Mattei.



Le 5 Mai 1992 Romain est heureux ; il va fêter ses huit ans, et le sporting club de Bastia est en demi-finale de la coupe de France contre l’OM. Le 5 mai 2020 Romain se souvient de cette journée hors normes ; avant de basculer dans l’horreur, c’était la fête.



→ Une production Pastaprod, avec la participation de France 3 Corse Via Stella, ViaTelePaese et Allindì.



📣 En présence de la réalisatrice, un débat avec le public sera proposé après la projection.



Ce film, sera précédé de « Forza Bastia 78, l’île en fête » de Jacques Tati et Sophie Tatischeff.



Bastia, avril 1978. Pour la première fois, une équipe corse parvient en finale d’une coupe d’Europe. À la demande du président du club bastiais, Jacques Tati vient filmer l’événement qui va bien au-delà d’une partie de football.



→ Une production Specta Films C.E.P.E.C - Les films de mon Oncle et distribué par Carlotta Films.



[Entrée libre]

Accueil Envoyer à un ami Imprimer