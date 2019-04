Situation météorologique à surveiller orages et pluie-inondation le 10 avril de 9h à 20h Ci voli à essa attenti à u timpurali oghji in Pumonti, ci sò i risichi d'inundazioni

Météo-France a édité un bulletin « situation météorologique à surveiller pour le paramètre orages et pluie-inondation » concernant le département de la Corse-du-Sud, pour la journée du 10 avril 2019, de 09h00 à 20h00.







Des lignes d’averses se succèdent sur le département, générées par une dépression proche des côtes et qui va progresser lentement ces prochaines heures vers le Sud-Ouest puis vers le Sud de l’île ce soir.

On observe déjà 15 à 30 mm, notamment en région ajaccienne, et l’on peut s’attendre pour la journée à une lame d’eau supplémentaire de 20 à 40 mm en moyenne.

Un aspect orageux devrait s’ajouter aux pluies et renforcer les intensités du littoral jusqu’à la montagne. Localement, on pourra, ce soir, constater des cumuls de 60 à 80 mm.

Le limite pluie-neige se situe généralement vers 1500 mètres mais pourra s’abaisser localement vers 1200 mètres avec de la grêle par secteur.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

