Situation météorologique à surveiller VENT et VAGUES –SUBMERSION de mercredi 27 décembre 2017 à 20H00 à jeudi 28 décembre 2017 à 09H00 Météo-France a édité un bulletin de vigilance « situation météorologique à surveiller » concernant le département à compter du mercredi 27 décembre 2017 à 20H00 au jeudi 28 décembre 2017 à 09H00 pour le risque météorologique à plus de 24 heures d’échéance pour les paramètres vent violent et vagues-submersion.



Le vent d'Ouest puis Nord-Ouest devient violent mercredi soir sur la Corse. En montagne et sur

l'Extrême-Sud les rafales pourront alors devenir voisines des 100 à 120 km/h.

Ce vent d'Ouest fort à violent en Méditerranée lève une houle qui deviendra grosse sur le littoral

Ouest de la Corse dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle sera précédée dès mercredi après-midi d'une

houle de Sud-Ouest déjà forte sur le Sud-Ouest de l'île.

A noter : dans le même temps des pluies parfois conséquentes touchent la Corse-du-Sud. Sur les

versants Ouest du relief, on attend jusqu'à 60 à 80mm de cumuls entre mercredi matin et jeudi

matin (qui s'ajouteront aux 20 à 50mm attendus entre ce mardi et mercredi matin).

Mercredi la limite pluie-neige pourrait s'abaisser jusque vers 900/1000m en cours de journée.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de

Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez ww.meteofrance.com



