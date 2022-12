Situation du Gazélec Football Club Ajaccio

En tant que partenaire historique du Club, la Ville d’Ajaccio, représentée par son conseil municipal et son maire, Stéphane Sbraggia, assure de tout son soutien les salariés, les bénévoles, les licenciés et les supporters du Gazélec Football Club Ajaccio.



Club populaire et familial par excellence, véritable institution du football corse, le GFCA fait partie intégrante du patrimoine ajaccien.



Au-delà des difficultés actuelles, la Ville d’Ajaccio se mobilisera pour sauver le Club et participer à sa reconstruction.