Signature de la convention "Action Coeur de ville" Signature de la convention "Action Coeur de ville" en présence de Madame la Préfète de Corse, Josiane Chevalier Jeudi 12 juillet 2018 au Salon napoléonien





La ville de demain. En 2014, la Ville d’Ajaccio a affiché son ambition à travers un programme urbain intitulé« Ajaccio 2030 ». Cette stratégie de développement territorial menée par la Capa et la Ville Ajaccio, que l’on retrouve dans différents documents d’orientation (le Schéma d’aménagement et de développement économique (Sade), PLU, PDU, PLH...), lui ont permis de faire partie des 222 communes retenues pour bénéficier du plan national

« Action Coeur de ville ». Une reconnaissance du travail engagé par la Ville et la Capa depuis 4 ans et un encouragement à le poursuivre.

Initié par le ministère de Cohésion des Territoires à l’occasion des assises des territoires tenues à Cahors en décembre2017, le dispositif est doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros. Il est destiné à soutenir les villes moyennes à mieux résister aux évolutions socio-économiques de ces dernières décennies et à procéder à une redynamisation de leur centre-ville.

Cinq axes stratégiques composent le plan Action coeur de ville : l’habitat, le développement économique, l’accessibilité,le patrimoine urbain et l’accès aux services.

Le programme s’engage dès 2018, par la signature d’une convention-cadre et les premiers investissements des signataires.Afin de conforter efficacement et durablement on territoire, le coeur de ville de l’agglomération du Pays Ajaccien appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que l'inves­tissement d'autres acteurs publics et privés.

La signature de la convention « Coeur de ville » vient acter et préciser le rôle de chacun dans cette nouvelle gouvernance au service du plan d’actions de revitalisation du territoire.



Des projets déjà avancés

- Aménagement de la place Campinchi (pour rappel : la création de la halle aux marché a été retenue par le ministère de l'Economie et des Finances pour bénéficier d'une aide,de 200 000 euros, du Fonds d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce(Fisac). Une première.)

- Réappropriation de la citadelle

- Etudes de piétonisation de la ville génoise

- Aménagement de la rue des Halles et du boulevard Sampiero

- Réalisation d’un musée dédié à la famille Bonaparte

- Réaménagement de l’avenue Beverini-Vico…





Périmètre d’intervention : 196 hectares

(décliné ensuite en périmètres ciblés)



Pilotes

La Ville d’Ajaccio et la Capa

Partenaires

L’Etat

La collectivité de Corse

La Banque des territoires,

La Caisse des Dépôts

Action Logement

L’Anah

La Chambre de Commerce et d’Industrie

de Corse-du-Sud

La Chambre régionale de Métiers et de

l’Artisanat de Corse

La Délégation Corse de la Fondation

du Patrimoine



Retrouvez la convention cadre ainsi que son annexe en cliquant sur les pièces jointes ci-dessous Convention ACV 12.07.2018.pdf (910.6 Ko)

Annexe 3 - Plan des projets des périmètres d'intervention.pdf (119.84 Mo)



