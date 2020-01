Signature de la charte Ecoquartier du Finosello, première étape pour une ville durable L'écoquartier du Finosello s'inscrit dans le projet d'aménagement urbain global dont fait partie la place Campinchi récemment inaugurée ou encore la citadelle en phase d'étude. Suite à la démolition de l'ancien collège du Finosello, il s'agissait pour la Ville d'Ajaccio de mener une réflexion raisonnée sur le devenir de cette friche de 1,5 ha comprise entre le quartier du Finosello et celui des Cannes. La reconquête de cet espace où va s'implanter le conservatoire Henri Tomasi va permettre de développer un projet audacieux mené par la SPL Ametarra et l'obtention du label EcoQuartier. Autour de la Ville et de la SPL Ametarra, l'Etat, l'Ademe, le Conseil d'architecture et de l'environnement de la Corse-du-Sud et les architectes ont signé la charte qui posera le cadre des futures actions.



Pour une opération exemplaire Insuffler une autre manière d'habiter Ajaccio et en Corse inspirée par de nouvelles pratiques d'aménagement durable est en effet le fil conducteur de ce projet. La charte EcoQuartier signée ce lundi 13 janvier 2020 consiste à dresser un cahier des charges, une base de travail, aux aménageurs qui devront se conformer aux engagements prescrits. "Parmi les enjeux de cette opération située au coeur du tissu urbain est de montrer que l'on peut faire des projets d'aménagement autrement, a souligné la directrice général de la SPL Ametarra, Sophie Boyer de la Giroday lords de la présentation devant les différents partenaires et signataires de la charte EcoQuartier. Pour la SPL, il s'agit de la première opération de réalisation d'un quartier. L'obtention du label EcoQuatier ne nous interdit pas de d'aller chercher d'autres label tels que la HQH (Haute Qualité Humaine ndlr), pour restituer l'humain au coeur du quartier."



Avec comme pièce maîtresse le conservatoire Henri Tomasi dont les locaux accueilleront également l'école de musique municipale, le programme se dessine autour de quelque 200 logements. Des surfaces commerciales et des espaces publics paysagers viendront animer le quartier. L’essentiel de l’offre de stationnement en sous-sol permettra de libérer un maximum d’espace pour les modes de déplacements doux, le parvis du conservatoire et les terrasses/devantures des commerces. Le souhait est de faire de cette opération une opération exemplaire en termes de forme urbaine, d’espaces publics, de typologie de logements, de montage d’opérations, de gestion de l’énergie et de gouvernance.





Démarche d'innovation

Caractéristiques

•Friche d’environ 1,5 ha au cœur d’un quartier ANRU •Le conservatoire Henri Tomasi, pièce maîtresse du nouveau quartier •Un écoquartier intégré •Un bassin de rétention paysager en contrebas de 6 000 m2 6 axes stratégiques : • Faire revenir des habitants en ville (famille, jeunes, actifs) et les accueillir • Accompagner la mutation commerciale en centre ville • Améliorer les mobilités en entrée de ville et au cœur du centre ville • Valoriser le patrimoine et l’espace public • Inscrire Ajaccio dans la modernité • Préparer la ville aux changements climatiques et énergétiques



En concertation

Une maison de projet sera installée au coeur du site le temps des travaux et de la concertation au 2e trimestre 2020. Le public pourra s'informer sur l’avancée du projet, assister aux réunions de concertations et participer à divers événements en

lien avec l’écoquartier. La labellisation EcoQuartier, issue du Plan Ville Durable, permettra d’accompagner cette opération dans une démarche d’innovation et de développement durable, de bénéficier d’un guide méthodologique et d’ingénieries de la part de l’Etat et de ses partenaires (Ademe, Anru, Anah, Cerema, FNAU, Unam, CGET) et d’une expertise. De plus, elle apporterait l’expérience d’un réseau national. "Par la signature de la présente charte ÉcoQuartier, nous nous engageons dans une politique d’aménagement durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir dans des territoires accueillants et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation de nos territoires, pour un développement solidaire et respectueux de l’environnement", stipule la charte signée par les

Vue sur l'écoquartier et le futur conservatoire Henri Tomasi



QUI FAIT QUOI ? Les responsables techniques :

- SPL Ametarra (Sophie Boyer de La Giroday, directrice générale ; Diane Lambruschini, directrice de projets ; Marc Barbezat, assistant d'opération).

- SPL Ametarra (Sophie Boyer de La Giroday, directrice générale ; Diane Lambruschini, directrice de projets ; Marc Barbezat, assistant d’opération). Ecoquartier du Finosello.

- Les concepteurs : Agence Polyptyque (mandataire), Sarah Ten Dam (paysagiste), Intervia (BET).

- Les concepteurs : Agence Polyptyque (mandataire), Sarah Ten Dam (paysagiste), Intervia (BET). Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi.

- Les concepteurs : Rudy Ricciotti Architecte, Amélia Tavella architectes.

- Les concepteurs : Rudy Ricciotti Architecte, Amélia Tavella architectes. L’aménageur : SPL Ametarra

Les investisseurs / financeurs : Action logement, Crédit agricole de la Corse .

Calendrier Écoquartier du Finosello :

Acquisition des terrains par la SPL Ametarra : décembre 2018,

Début des études de maîtrise d'œuvre : décembre 2018, Cession des lots/négociation avec les promoteurs (commercialisation) : courant 2020,

Début des travaux (viabilisation + conservatoire) : 2021

Livraison de l'écoquartier finalisé : horizon 2028 Conservatoire Henri Tomasi :

Début de la mission de maîtrise d'œuvre : février 2019, Début des travaux : janvier 2020,

Fin des travaux : septembre 2021.





Le site est au cœur d'un quartier résidentiel dense qui s'est majoritairement développé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il est accessible depuis peu par un nouvel axe stratégique de liaison transversale entre les quartiers des Cannes et des Salines, le chemin des Ecoliers. A proximité d'équipements publics tels que le LEP du Finosello et le gymnase Michel Bozzi, il profite en plus de la nouvelle configuration urbaine du programme de l'Anru en cours d'achèvement.

La démarche écoquartier, vingt engagements Ecoquartier est un label, une marque. Tous les écoquartiers ne sont pour autant identiques, ni n'ont la même forme ou les mêmes caractéristiques. Mais tous les quartiers ayant le label écoquartier ont été réalisés suivant la même démarche. Celle-ci est basée sur vingt engagements autour de 4 grandes thématiques : « Démarche et Processus » qui renvoie à la gouvernance du projet, son aspect politique et financier ainsi que la manière dont il associe les habitants utilisateurs ;

« Cadre de vie et Usages » qui correspond à tous les aspects sociaux du projet ;

« Développement Territorial » qui touche tous les aspects économiques du projet en se focalisant sur l’économie locale ;

Aucun écoquartier ne peut prendre en compte tous les engagements dans leur entièreté, mais ils servent de tuteur, de base de travail et de guide aux aménageurs afin que le maximum de points soient abordés. Une commission d'experts se réunie à chaque phase de la labellisation afin de valider l'avancée du projet et sa conformité vis-à-vis des vingt engagements. Ainsi, le projet est suivi de la signature de la charte à la réalisation des travaux jusque dans le fonctionnement du quartier à posteriori.



La labellisation EcoQuartier est un cadre méthodologique qui à travers la création d’une instance de contrôle de la qualité du projet représente un gage d’une qualité d’usage pour les futurs habitants et utilisateurs du quartier.

Aucun écoquartier ne peut prendre en compte tous les engagements dans leur entièreté, mais ils servent de tuteur, de base de travail et de guide aux aménageurs afin que le maximum de points soient abordés. Une commission d’experts se réunie à chaque phase de la labellisation afin de valider l’avancée du projet et sa conformité vis-à-vis des vingt engagements. Ainsi, le projet est suivi de la signature de la charte à la réalisation des travaux jusque dans le fonctionnement du quartier à posteriori.La labellisation EcoQuartier est un cadre méthodologique qui à travers la création d’une instance de contrôle de la qualité du projet représente un gage d’une qualité d’usage pour les futurs habitants et utilisateurs du quartier.

