Shopping de nuit in Aiacciu du 7 juillet au 25 août U shopping di notti volta in Aiacciu à partasi da 6 ori è mezu da u 7 di lugliu sin'à u 25 d'aostu

Le Shopping de nuit fait son grand retour à Ajaccio, tous les vendredis à partir de 18h00, du 7 juillet au 25 août 2023 !



En partenariat avec la CCI de Corse et la Fédération des associations de commerçant du centre-ville d’Ajaccio.



À cette même occasion, un marché de créateurs et d’artisans locaux prendra part place Foch avec animations musicales, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du sud.





