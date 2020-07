Shopping d'été, les vendredis de 19h00 à minuit Eccu u ritornu di u "Shopping d'été"

Le shopping passe en mode « nocturne » à Ajaccio tous les vendredis du mois de juillet et août avec la CCI de Corse et le Comité des Commerçants de la rue Fesch.

Les boutiques du centre-ville seront ouvertes jusqu'à minuit.

Profitez de la gratuité du parking face au Palais des Congrès de 20h à minuit.



Le shopping de nuit d'Ajaccio est le rendez-vous de l'été à ne pas manquer !

Idéal pour faire ses emplettes, dénicher les bonnes affaires et flâner dans les rues ajacciennes le soir. Ecumer les boutiques, prendre le temps de manger une glace et de partager un agréable moment en famille ou entre amis. Le shopping d'été nous fait vraiment nous sentir.... en été !





Stationnement gratuit le stationnement est gratuit à partir de 19h00

Pour rappel, voici les parkings à votre disposition ainsi que les horaires :



Zone longue durée

0,50€/heure. Nous disposons de 5 parking de stationnement payant du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 (gratuit le samedi) Parking Charles Ornano : 83 places

Parking des Pêcheurs : 46 places

Parking de L'Amirauté : 66 places

Parking de la Gare ferroviaire : 33 places

Parking place Miot : 84 places

Zone orange

Première heure gratuite puis 1€/heure. Payant du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 jusqu’à 3 heures de stationnement consécutif (1 fois /jour) puis en forfait de Post stationnement de 17€

Samedi 8 heures de stationnement consécutif.



Zone bleue

0.50€/heure.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 jusqu’à 5 heures de stationnement consécutif (1 fois par jour) puis en Forfait de Post stationnement de 17€

Samedi 8 heures de stationnement consécutif.

Gratuité de toutes les zones de 12h00 à 14h00 du lundi au samedi

Gratuité du stationnement pour les titulaires de la carte européenne de stationnement

Gratuité pour les véhicules propres 100% électrique

