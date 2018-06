Shop In Musica In Aiacciu 1er juillet au 31 août St'istatina si poni fà i magazeni in musica !

Nouvelle formule !

Cet été la Ville d'Ajaccio et la CCI de la Corse du Sud s'associent pour offrir aux Ajacciens et aux visiteurs des soirées "Shopping en musique" inoubliables !

Les commerces du centre-ville garderont leurs portes ouvertes jusqu'à 21h du lundi au samedi du 2 juillet au 31 août.

Vous pourrez donc profiter de l'after work ou de l'after beach dans une ambiance musicale : tout le centre-ville sera sonorisé durant les mois de juillet et d'août.

Animations tout au long de l'été et lors des 2 nocturnes prévues à l'occasion du lancement des soldes le vendredi 13 juillet ainsi que dans le cadre de la Grande Braderie du centre-ville le vendredi 24 août.

Profitez de votre été dans le centre-ville d'Ajaccio !





Programme

