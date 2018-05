Service minimum d'accueil assuré dans les écoles, lors du mouvement de grève mardi 22 mai 2018 Marti u 22 di maghju, sirviziu minimu assicuratu in e scole chì saranu in greva.

Un mouvement de grève est annoncé dans les écoles de la Ville mardi 22 mai. Le service minimum d'accueil sera mis en place. Retrouvez ci-dessous les éléments d'information par école. Il n'y aura pas de mouvement de grèves dans les crèches.



SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL



En application de la Loi 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ».

Dans les maternelles

Ecole des Jardins de l'Empereur maternelle : le service minimum sera assuré à école maternelle Loretto dans le cadre du centre aéré.

Ecole de Casteluccio : les enfants de la classe de maternelle seront accueillis sur le site scolaire dans le cadre du service minimum d'accueil.

Les enfants des deux classes élémentaires seront quant à eux accueillis à l'ALSH Saint-Jean dans le cadre du service minimum d'accueil.

Dans les écoles élémentaires

Salines V : l'accueil du matin et du soir ainsi que le service cantine sont assurés sur le site de l'école Andria Fazi.

