Service National Universel, Appel aux volontaires pour juin 2020 Attualità / Chjama à prughjetti : Sirviziu naziunali universali : chjama à i vulintarii corsi pà u sughjornu di u mesi ghjugnu di u 2020







1ère étape: Séjour de cohésion de 12 jours dans un autre département que son département de résidence. Du 1er au 12 juin 2020 ou du 22 juin au 3 juillet 2020.



2ème étape: Volontariat dans une association de son département de résidence pendant 15 jours durant l'été ou au cours de l'année scolaire suivante.



3ème étape: Engagement plus long sur la base du volontariat (minimum de 3 mois).

Par exemple un service civique.



En juin 2020, des jeunes volontaires ayant terminé leur année de seconde dans tous les départements pourront expérimenter le séjour de cohésion. Une plateforme informatique nationale pour les inscriptions sera mise en place en janvier 2020. En attendant l'ouverture de la plateforme, les volontaires corses peuvent se préinscrire et/ou obtenir des renseignements complémentaires auprès des chefs de projets départementaux.



Madame Gwenn Aubé, Chef de projet pour la Corse du sud, est en prospection de 50 jeunes de Corse du Sud scolarisés en seconde qui se porteraient volontaires pour faire partie de ce séjour de cohésion sur le continent (par ailleurs, seront accueillis 160 jeunes volontaires du continent en juin 2020).



INFORMATION ET PRE-INSCRIPTION:

Gwenn Aubé pour la Corse-du-Sud

Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse -Déléguée départementale à la vie associative -Référente départementale du service civique -Service national universel

gwenn.aube@corse-du-sud.gouv.fr

Tel: 04 95 50 39 58

Mobile:06 13 14 46 44



Pierre Arrieumerlou pour la Haute Corse

pierre.arrieumerlou@haute-corse.gouv.fr

Tél: 04 95 58 51 06

