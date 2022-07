Service Civique Solidarité Seniors : les jeunes appelés à s’engager en Corse L’association Service Civique Solidarité Seniors se déploie en Corse.



Pour lutter contre l’isolement des personnes-âgées, des jeunes entre 16 et 25 ans peuvent s’engager en service civique au sein de structures d’accueil du secteur du grand-âge.



Les missions ouvertes : Ajaccio (2A) : 1 mission au sein de l’Ehpad le Ciste pour 1 volontaires

: 1 mission au sein de l’Ehpad le Ciste pour 1 volontaires Bastia (2B) et Haute-Corse : 10 missions au domicile des ainés pour 20 volontaires

: 10 missions au domicile des ainés pour 20 volontaires Propriano (2A) : 1 mission au sein de l’Ehpad Casa Serena pour 2 volontaires

: 1 mission au sein de l’Ehpad Casa Serena pour 2 volontaires Vico (2A) : 1 mission au sein de l’Ehpad Maison Jeanne d’Arc pour 2 volontaires

: 1 mission au sein de l’Ehpad Maison Jeanne d’Arc pour 2 volontaires Vivario (2B) : 1 mission au sein de l’Ehpad de Corte-Tattone pour 1 volontaire

Et d’autres missions à venir.

Inscriptions Service Civique Solidarité Seniors, un engagement intergénérationnel qui crée du lien social entre jeunes et personnes âgées

Pour devenir un(e) jeune volontaire, il suffit : D’avoir entre 16 et 25 ans* (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap)

(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) D’être de nationalité française, ressortissant européen ou originaire d’un autre pays résidant légalement en France depuis plus d’un an ** D’être motivé ! Aucune condition de diplôme ou d’expérience préalable

Aucune condition de diplôme ou d’expérience préalable De ne pas avoir déjà effectué un Service Civique : un seul engagement par jeune

: un seul engagement par jeune D’être vacciné contre le Covid

* A la date du début de la mission

** voir conditions précises sur https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire/etape01-decouvrir-le-service-civique Pour devenir un(e) jeune volontaire, il suffit :

