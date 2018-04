Sensibilisation des enfants sur les comportements à tenir en milieu inondé Azzioni pà muscià à i zitelli ciò ch'ellu ci voli à fà in casu d'inundazioni



Dans le cadre de la sensibilisation au risque inondation, les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement St Jean (ALSH) et de l’Ecole Municipale des Sports ont réalisés, le mercredi 28 mars 2018, au complexe sportif Pascal Rossini, des exercices de mise en situation en piscine.

Monsieur Grégory Garcia, société Gens de Rivière, a ainsi animé 4 ateliers présentant une situation de risque en milieu urbain inondé afin d’éveiller une prise de conscience et une réaction appropriée.



- Mise en situation n° 1 : Le danger représenté par la survenance d’un trou suffisamment grand avec une force capable d’aspirer une personne.

Cette situation peut se produire quand une plaque de bouche d’égout est éjectée par une forte pression exercée par la mise en charge des réseaux d’assainissement, lors d’épisodes pluvieux intenses. L’exercice consiste à faire marcher les enfants, les yeux fermés, sur un tapis en mousse (représentant la rue ou un trottoir) puis de les laisser tomber dans un cerceau placé en surface. L’effet de surprise est systématique et engendre une prise de conscience de ce risque ! - Mise en situation n° 2 : La difficulté à flotter correctement lorsqu’on est tout simplement tombé dans l’eau sans équipement de flottabilité.

Le corps humain possède des volumes d’air considérables (4 à 5 litres) mobilisables pour mieux flotter sans équipement spécifique.

Apprendre à gérer ses volumes pulmonaires permet de mieux gérer sa flottabilité, son stress, et de réduire sa vulnérabilité face aux écoulements d’eau. Cet apprentissage est, également, utile pour les baignades voire ou les sauts dans l’eau.

Ceci pourrait permettre d’éviter bien des noyades, surtout en saison estivale ! L’exercice consiste à leur apprendre en les faisant sauter dans l’eau plusieurs fois, poumons vidés, puis poumons pleins, afin de ressentir la remontée immédiate du corps alors même qu’on a perdu les repères spatiaux temporels. - Mise en situation n° 3 : La difficulté à rejoindre une berge en cas de montée des eaux. Dans ce cas de figure, seule l’intervention d’une aide extérieure en capacité de créer un liant entre l’eau et la berge, peut permettre de sauver des vies.

Pas question de se jeter à l’eau, ce qui aurait pour seul effet de produire une augmentation du nombre de personnes en danger. La solution ne peut et ne doit venir que du bord ! L’exercice consiste à leur démontrer qu’au moyen d’une corde de sécurité flottante, utilisée par les guides de rivière et des secours, une personne seule est en capacité, en une seule fois, d’en ramener plusieurs sur la berge sans se mettre en danger. La démonstration est faite, successivement, par le formateur, les maitres nageurs, puis les enfants entre eux.



- Mise en situation n° 4 : La difficulté, ici, est de faire face aux écoulements au regard de la vitesse et de la hauteur de l’eau. L’exercice consiste à faire prendre conscience aux enfants de la difficulté d’avancer à contre courant. L’exercice consiste à les faire tourner, tout simplement, en rond dans la piscine, provoquant un courant, dès que celui ci est suffisant, ils doivent tenter de courir ou marcher dans l’autre sens… Au final, les enfants ont passé un bon après-midi en participant activement à des exercices.



Cette opération est cofinancée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI)

à hauteur de 30 % par le FEDER – Fonds Européen de Développement Régional

Monsieur Grégory Garcia, société Gens de Rivière, a ainsi animé 4 ateliers présentant une situation de risque en milieu urbain inondé afin d’éveiller une prise de conscience et une réaction appropriée.Cette situation peut se produire quand une plaque de bouche d’égout est éjectée par une forte pression exercée par la mise en charge des réseaux d’assainissement, lors d’épisodes pluvieux intenses.Le corps humain possède des volumes d’air considérables (4 à 5 litres) mobilisables pour mieux flotter sans équipement spécifique.Apprendre à gérer ses volumes pulmonaires permet de mieux gérer sa flottabilité, son stress, et de réduire sa vulnérabilité face aux écoulements d’eau. Cet apprentissage est, également, utile pour les baignades voire ou les sauts dans l’eau.Ceci pourrait permettre d’éviter bien des noyades, surtout en saison estivale !Dans ce cas de figure, seule l’intervention d’une aide extérieure en capacité de créer un liant entre l’eau et la berge, peut permettre de sauver des vies.Pas question de se jeter à l’eau, ce qui aurait pour seul effet de produire une augmentation du nombre de personnes en danger. La solution ne peut et ne doit venir que du bord !Cette opération est cofinancée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI)à hauteur de 30 % par le FEDER – Fonds Européen de Développement Régional





Accueil Envoyer à un ami Imprimer