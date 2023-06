Sensibilisation à la propreté urbaine : un engagement dès le plus jeune âge Pulizia di a cità : a Cità d'Aiacciu mubilizata da insignà à i più ghjovani

Gardien du maintien de la salubrité des espaces publics, le service de la Propreté Urbaine est en charge de l’une des missions primordiales de la Ville d’Ajaccio.



La propreté urbaine est une composante majeure de la qualité du cadre de vie et de l'environnement qui nous entoure. Pour sensibiliser les plus jeunes à cette problématique, la direction de la Propreté Urbaine de la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Direction Éducation et Vie Scolaire (DEVS), a mis en place un atelier spécifique organisé à l'école Salines 6, visant à inculquer de bonnes pratiques et à promouvoir un environnement sain.



Cet atelier a été conçu pour aider les élèves à comprendre l'importance de maintenir leur environnement propre et à adopter des comportements responsables.

Éduquer les élèves sur les enjeux liés à la propreté urbaine L'atelier avait vocation à attirer l’attention de ce jeune public sur les conséquences de la saleté dans les espaces publics, telles que la pollution, les maladies et l'impact sur la biodiversité. Les élèves ont été encouragés à réfléchir aux raisons pour lesquelles il est important de préserver la propreté de leur environnement.



Promouvoir des habitudes de propreté L'atelier a également mis l'accent sur l'importance de la responsabilité individuelle et collective. Les élèves ont appris, via des jeux créés conjointement par la direction de la Propreté Urbaine et la direction des Accueils de Loisirs, à adopter des comportements respectueux de l'environnement, tels que le tri des déchets, l'utilisation des poubelles et le nettoyage des espaces publics.

Mise en situation Organisé tout au long de la semaine dernière, par groupe, puis avec toute l’école, le vendredi, l'atelier comprenait une partie théorique et une série d'activités ludiques proposées aux élèves pour renforcer leur compréhension des enjeux de la propreté urbaine.



L’occasion, pour eux, de découvrir les missions du service de Propreté Urbaine et d’échanger sur les quatre principales sources d’incivilité relevées par les agents (déjections canines, chewing-gums, mégots de cigarettes, papiers et emballages plastiques).



Outre les jeux qui leur ont été proposés, les écoliers de Salines 6 ont été mobilisés aux côtés des agents dans une opération de nettoyage. Après avoir découvert les outils utilisés par ces derniers (pinces, nettoyeur haute pression, balayeuse, etc.), les enfants ont formé des équipes et travaillé ensemble pour nettoyer les abords de l’école.



Une activité pratique qui leur a permis de constater de façon très concrète les résultats positifs de leur action et de prendre conscience de l'importance de préserver la propreté de leur environnement.

A l’issue de cet atelier, chacun des jeunes participants a reçu le « Diplôme du petit écocitoyen ajaccien ».



L'atelier de sensibilisation à la propreté urbaine qui s’est déroulé à l'école Salines 6 s’est révélé une expérience enrichissante pour les élèves. En menant ce type d’action de sensibilisation dès le plus jeune âge, la Ville entend favoriser l’émergence d’une génération d’Ajacciennes et d’Ajacciens écoresponsables, attentifs à la préservation de la propreté de leur environnement urbain.



Des initiatives similaires pourront être organisées dans d'autres écoles de la ville, afin de renouveler et d’amplifier cette dynamique collective vertueuse.

