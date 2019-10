Séminaire pour traquer la pollution maritime Seminariu pà luttà contr'à a pulluzioni maritima

La 2e "journée méditerranéenne de l’air - les ports", se déroule en ce moment au palais des congrès d’Ajaccio. Ce focus sur les villes portuaires co-organisé par Qualitair Corse et Atmo Sud présente un bilan des actions réalisées par l’ensemble des acteurs de l’activité maritime, armateurs, collectivités, services de l’Etat, chambre de commerce et d’industrie, associations, scientifiques pour réduire la production émissions polluantes



La première journée Méditerranéenne de l’Air consacrée aux Ports avait été organisée en 2017 à Marseille. Deux ans plus tard, le deuxième séminaire qui se déroule à Ajaccio ce vendredi 11 octobre, permet de réunir à nouveau l’ensemble des acteurs concernés par l'activité maritime et de proposer des actions concrètes pour améliorer de manière significative la qualité de l’air dans les ports de Méditerranée. « La problématique de la réduction des émissions polluantes générées par les navires en mer et dans les villes portuaires est une question qui nous concerne tous », a déclaré pour sa part le maire d’Ajaccio en préambule. Des solutions à mettre en œuvre au regard de nouvelles études ont été présentées en première partie de journée.



En présence de François Alfonsi, président de Qualitair Corse, de Pierre-Charles Maria, président d’AtmoSud, de Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, de Jean Biancucci, conseiller exécutif et président de l’agence d’urbanisme, d’aménagement et de l’énergie de la Corse, Anne Claudius-Petit, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en tribune et d'associations, de maires de villes de Paca, parmi le public, la première partie de la journée a été consacrée aux évolutions réglementaires et au bilan des études en Corse et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.



L’après-midi seront présentées les actions et les projets des différents acteurs (collectivités, compagnies maritimes et ports, Ademe..). Autour de la question "Quelles actions pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes portuaires en Méditerranée ?", une grande place sera réservée aux échanges d'expériences avec les participants. Poursuivre les engagements et répondre aux attentes des riverains, est l'ambition affichée de cette deuxième journée.

Le dossier de presse et le lien de l'événement https://jmaports2atmosudqualitaircorse.blogspot.com/ Dossier de presse - Journée Méditerranéenne de l'Air - Les Ports (002).pdf (481.86 Ko)



