Semaines d'information sur la Santé Mentale Sittimani d'infurmazioni annant'à a saluta mentali à u Spaziu Diamanti, sabbatu u 9 d'uttrovi à partasi da 10 ori

L'UNAFAM région Corse vous invite ce samedi 9 octobre 2021 à l'Espace Diamant à Ajaccio dans le cadre des Semaines d'Information sur la Santé Mentale dont le thème cette année est "POUR MA SANTÉ MENTALE, RESPECTONS MES DROITS !" pour échanger avec vous sur les droits, les impacts des confinements sur la santé mentale et le vivre-ensemble.



Deux moments forts vous sont proposés :



À partir de 10h, une animation ludique et pédagogique avec des casques de réalité virtuelle pour expérimenter l'univers à la fois lumineux et chaotique des personnes touchées par des troubles psychiques.



De 18h30 à 21h, une projection du film « La Maladroite » suivie d’une table ronde-débat avec le public.

Les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19 ont pu avoir des impacts sur la Santé Mentale des adultes et des jeunes, aboutissant parfois au non-respect des droits des enfants confrontés à des situations de violences intrafamiliales.

Comment ce non-respect des droits affecte-t-il leur santé mentale? Avec quelles conséquences ? quels recours possibles ?

Intervenants : Mme Chavez Azucena (psychologue clinicienne spécialisée dans l’enfant et l’adolescent, Institut de Victimologie Paris), Dr Charles Marcellesi (psychiatre, CH psychiatrique de Castelluccio d’Ajaccio, Directeur CMP de Porto-Vecchio), Madame LORENZONI Lisa, chef de bureau et psychologue, PMI Aiacciu 2 et Madame BIEFNOT Irène, éducatrice jeunes enfants au sein de la PMI Aiacciu 2 (protection Maternelle et Infantile).



Comprendre pour mieux vivre-ensemble !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer