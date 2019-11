Semaine du Patrimoine Corse du 2 au 6 décembre à la Maison de quartier des Cannes Sittimana di u patrimoniu corsu trà u 2 è u 6 di dicembri à a casa di quartieru di i canni

L’événement se déroulera du Lundi 02 au vendredi 06 Décembre 2019, l’objectif est de promouvoir le patrimoine de la Corse. La Maison de Quartier des Cannes sera ouverte à tous publics. Des classes de primaires et de collèges des différents quartiers seront invitées à visiter ou participer à différents ateliers durant cette semaine.



Des stands seront mis en place au sein de la Maison de Quartier et aborderont différents thèmes : Stand « Faune et Flore » : dégustation d’huiles comestibles (huile d’olive …), présentations des vertus des huiles essentielles, panneaux explicatifs sur la faune et la flore locale. Animateur : Dume Gianelli



Stand « Gastronomie » : Dégustation de différents produits du terroir, panneaux explicatifs sur les plats typiques de la gastronomie corse. Animateurs : Aline Vellutini et Jean Antoine Bauer



Stand « Jeux en langues corse » : animation essentiellement avec les classes de primaires, présentation de différents jeux en langue corse sur plusieurs thèmes. Animateur : Sebastianu Verola



Stand « Histoire » : panneaux explicatifs sur l’histoire de la Corse, de la Préhistoire à nos jours. Animateur : Sebastianu Verola



Stand « Lieux historique » : panneaux explicatifs sur des sites historiques de la Corse, avec des photos prise sur site lors des sorties effectuées pendant l’année.

Animateur : Jean Antoine Bauer et Cyrielle Fondacci



Différentes animations sont susceptibles de s’ajouter au programme de la semaine (animaux de la ferme). Durant l’événement l’équipe d’animation sera appuyé par l’intervention de Jean Pierre Massoni du service culturel et langue corse de la ville d’Ajaccio, ainsi que la participation bénévole de la radio associative Frequenza Nostra tout au long de la semaine pour diffuser les ressentis des visiteurs et faire découvrir par le biais de leurs réseaux le déroulement des divers stands qui constitueront la semaine de l’exposition.



Les classes de primaires qui participeront au stand sur les jeux en langue corse, seront à la maison de quartier de 09h à 11h ainsi que de 14h à 16h. Le reste des classes (primaires et collèges) pourront visités les locaux durant toutes la journée selon les disponibilités.



En ce qui concerne les autres usagers, ils auront un accès libre aux différents stands et animations proposés tous les jours aux horaires d’ouverture de la Maison de Quartier.

