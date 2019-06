Semaine d'animation dans les quartiers la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers organise avec ses structures (Maisons de Quartier/MSAP) une semaine d'animations dans les quartiers avec en point d'orgue une grande fête le 21 juin sur la place Jean Casili.







Au programme :

Maison de Quartier des Cannes :

Mardi 18 juin

A partir de 17h, quiz géant sur les 250 ans de Napoléon suivi d'un barbecue.



MSAP/Spaziu Municipale des Jardins de l'Empereur :

Mercredi 19 juin à 18h , moment festif et convivial avec : Les danses impériales

Le Service de Santé de la Grande Armée

Une exposition d’art

Une animation musicale Maison de Quartier St Jean :

Jeudi 20 juin 18h

Soirée festive



Place Jean Casili :

Vendredi 21 juin à partir de 17h Karaoké

Pétanque

Jeux avec la ludothèque

Radio frequenza nostra

Chorale du CIAS

Passage du défilé des voiture anciennes parti de mezzavia (entre 18h et 18h30) Mardi 18 juinA partir de 17h, quiz géant sur les 250 ans de Napoléon suivi d'un barbecue.Mercredi 19 juin à 18h , moment festif et convivial avec :Jeudi 20 juin 18hSoirée festiveVendredi 21 juin à partir de 17h

Accueil Envoyer à un ami Imprimer