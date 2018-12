Semaine Nutrition Santé dans les crèches Sittimana Nutrizioni Saluta in i ciucciaghji di a cità

Avec le Plan National Nutrition Santé, la nutrition est devenue une priorité de santé publique.

Une bonne hygiène de vie associée à une activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont indispensables pour rester en bonne santé.







Durant la semaine du 19 au 23 novembre 2018 toutes les crèches et le relais Assistantes Maternelles ont sensibilisé et informé les familles sur la nécessité une alimentation variée et équilibrée dès le plus jeune âge, et particulièrement au moment du petit déjeuner et du goûter.



Pour valoriser cette semaine et diffuser les messages, les crèches de Berthault, Rundinella Bodiccione ont proposé aux parents un petit déjeuner. La crèche de Mezzavia a ponctué son action par un goûter. Un buffet réunissant les différentes familles d’aliments étaient mis à disposition des enfants, un moment convivial et ludique.



Cette action est prolongée tout au long de l’année par des informations sur les 9 repères de consommation : fruits et légumes, produits laitiers……



Chaque famille a reçu des flyers d’information :

Le petit déjeuner, et le goûter. Ces plaquettes fontpartie du livret Nutrition Santé édité par la Ville

