Semaine Nationale de Prévention du Diabète 2018 en Corse Sittimana naziunali da pivena u diabetu

Pour la 7ème édition de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète, la Fédération Française des Diabétiques et les associations fédérées comme l’Association des Diabétiques de Corse – AFD20 ont choisi de construire leur action de prévention autour d’une notion-clé l’équilibre.



Les 5 objectifs majeurs : Augmenter la connaissance du diabète partout en France,

Sensibiliser les personnes à risque de diabète avec un test simple, rapide, et reconnu,

Encourager les comportements préventifs de chacun,

Positionner la Fédération Française des Diabétiques comme un acteur leader de cette semaine de prévention,

Mobiliser tous les acteurs de la santé concernés. L’ÉQUILIBRE AU CŒUR DE LA PRÉVENTION DU DIABÈTE DE TYPE 2. Le diabète est une maladie chronique dont la prévalence (5,4%) ne cesse d’augmenter (+2,9%/an). Outre les facteurs génétiques, cette progression est liée à l’évolution de ses principaux facteurs de risque : vieillissement de la population, obésité et sédentarité. La prise en charge précoce du diabète permet de réduire le nombre de complications, qui contribuent fortement au coût global de cette pathologie pour le système de santé (7,7 milliards d’euros).



« VIVEZ ÉQUILIBRÉ » LA PRÉVENTION DIABÈTE A ADOPTER. Prévenir le diabète, c’est ne pas penser son mode de vie comme un problème ou une punition mais trouver un bon équilibre entre mesures bonnes pour la santé et plaisir. Tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix qui influent sur notre santé. Cinq mesures clés importantes permettent d’acquérir un mode de vie sain en vue de prévenir l’apparition d’un diabète de type 2 et de diminuer aussi le risque de développer d’autres maladies. Priorité à la prévention Maintenir son poids santé et s’y sentir bien Manger équilibré avec plaisir Bouger joyeusement Contrôler son stress Pour une personne atteinte de diabète, tout est une question d’équilibre à commencer par celui de sa glycémie. Outre les traitements, le mode de vie fait partie intégrante de la prise en en charge qui s’appuie sur deux grands piliers que sont l’alimentation et l’activité physique.



UNE CAMPAGNE AXÉE SUR LA PRÉVENTION Cette semaine de prévention est un temps fort qui mobilise toutes les forces : grand public, acteurs de santé et institutionnels. Avec un univers coloré et ludique, le visuel de la campagne illustre ainsi la nécessité de savoir trouver un juste équilibre entre plaisir (aliments sains et activité physique) et vigilance (aliments trop sucrés, trop gras, sédentarité). Le petit personnage, auquel il est aisé de s’identifier, recherche cet équilibre dans la vie quotidienne, grâce à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Il invite le grand public à compléter le test pour évaluer le risque de développer le diabète.



Au programme Dimanche 3 Juin 2018 de 09h00 à 13h00 Tournoi de pétanque de l’ASPN Ajaccio, au stade de San Benedetto à Alata

Lundi 4 Juin 2018 de 08h00 à 15h45 CPAM d’Ajaccio Boulevard Abbe Recco Les Padules, 20000 Ajaccio

Mardi 5 Juin 2018 de 08h30 à 12h00 CPAM de Porto Vecchio Lieu-dit Mazetta Centre d'activités du Stabiacciu 20137 Porto-Vecchio

Mercredi 6 Juin 2018 De 08h30 à 12h00 : CPAM de Bastia 5 Avenue Jean Zuccarelli, 20200 Bastia

De 09h00 à 16h00 : Journée Portes Ouvertes à la Maison de Service au Public des Jardins de l’Empereur avenue de la Grande Armée Tour Napoléon 20090 Ajaccio.

Jeudi 7 Juin 2018 de 08h30 à 12h00 CPAM d’Île Rousse avenue Paul Doumer Centre administratif Jean Simi, 20220 L'Île-Rousse

Vendredi 8 Juin 20 18 de 08h30 à 12h00



+d'infos, rendez-vous sur : CPAM d’Aléria Stagnale, 20270 Aléria+d'infos, rendez-vous sur : http://www.lesdiabetiquesdecorse.com/

Accueil Envoyer à un ami Imprimer