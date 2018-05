Semaine Corse du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2018 Dans le cadre de l'édition 2018 de la "Semaine Européenne du Développement Durable", de nombreuses manifestations sont organisées du 30 mai au 5 juin 2018 : conférences, expositions, projections de film, visites de sites … Venez découvrir les projets et les acteurs qui innovent en Corse pour notre futur cadre de vie !





Afin de marquer le lancement de cette semaine, une journée est proposée le 30 mai 2018 au Palais des Congrès à Ajaccio par les services de l’État en Corse et de la Collectivité de Corse. En accès gratuit et ouvert au grand public, et tout particulièrement aux scolaires, cet événement permettra de présenter de façon dynamique au moyen de nombreux témoignages et séquences vidéos les objectifs du développement durable.





Programme de la journée d'ouverture Accueil dès 9h autour d'un petit-déjeuner corse éco-conçu (offert par les partenaires du programme "Rispettu - L’hôtellerie durable Corse") 10h: Introduction par M. Bernard Schmeltz, Préfet de Corse, M. Gilles Simeoni, Président de l'Exécutif de la Collectivité de Corse et M. Philippe Lacombe, Recteur de Corse 10h30: Qu'est-ce que le développement durable ? Définition du développement durable et présentation de l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable par M. Martin Bortzmeyer, chef de la Délégation au développement durable au Commissariat général au développement durable (CGDD) 11h: Les 17 objectifs de développement durable: quels acteurs et quels projets en Corse ? (1ère partie) Pour chaque objectif, courte vidéo de présentation suivie d'un témoignage d'un acteur engagé dans cet objectif en Corse 12h30: Buffet debout (offert par la DREAL Corse) 13h30: Les 17 objectifs de développement durable: quels acteurs et quels projets en Corse ? (2ème partie) Pour chaque objectif, courte vidéo de présentation suivie d'un témoignage d'un acteur engagé dans cet objectif en Corse 16h: Conclusion par M. Daniel Fauvre, Directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Corse, et M. Jean-Michel Palazzi, Directeur de l'Office de l'Environnement de Corse (OEC)

