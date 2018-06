Seconde édition du Carruleddu Aiaccinu le dimanche 3 juin à Mezzavia Siconda edizioni di a corsa di i carruleddi aiaccini in Mezavia dumenica u 3 di ghjugnu

Forts du succès remporté lors du lancement, c’est tout naturellement que les services de la ville d’Ajaccio ont choisi de reconduire cette manifestation.



Le principe est simple, une embarcation sur roues, avec freins mais sans moteur.. et le tour est joué !



52 participants ont pris le départ en 2017 avec des constructions toutes plus originales et insolites les unes que les autres. Ainsi, les 3500 spectateurs venus assister à la course, ont vu un camion de pompiers, une baignoire, la mythique 2cv des gendarmes de St Tropez ou encore un cercueil dévaler la piste depuis le Stiletto !





Nouveautés

Plusieurs améliorations ont été mises en place pour cette nouvelle édition.

Le contrôle des véhicules et l’arrivée de la course se font cette année dans le nouveau parc du magasin Leroy Merlin ; ceci permettra, entre autres, de maintenir la convivialité de l’évènement tout en gagnant en stationnement (90 places dans le parking municipal). Les accès et déviations ont également été revus pour qu’aucune voie ne soit enclavée. Enfin, les plus jeunes sont désormais les bienvenus !

(à partir de 14 ans, accompagnés d’un adulte / à partir de 16 ans avec un accord parental).



Programme :

Samedi 2 juin :

14h00 - vérification des véhicules

Dimanche 3 juin :

09h30 - descente d’essai

13h30 - 1ère descente de course

15H30 - 2ème descente de course (en fonction du temps)





