Second Comité de pilotage Qualiporti à Livourne C'est dans une ambiance studieuse et néanmoins conviviale que s'est déroulé le 14 novembre dernier le second Comité de Pilotage du projet Qualiporti.



L'ensemble des partenaires du projet s'est dernièrement réuni à Livourne afin de faire un point sur l'avancement du projet Qualiporti.

Étaient présents les représentants de la Ville d'Ajaccio, de la Province de Livourne, de la Commune de Portoferraio, de la Commune de Savona, de la Commune d'Olbia ainsi que ceux de la Région Autonome de Sardaigne.

La Ville d'ajaccio, chef de file du projet Qualiporti y était représentée par la Direction des Affaires Européennes et Internationales ainsi que par M. Paul Corticchiato, en sa qualité de Directeur du port de plaisance Charles Ornano.

À l'ordre du jour de cette réunion, ont été évoqués l'état d'avancement des activités du projet mis en œuvre sur les territoires transfrontaliers et la présentation au partenariat de la charte graphique du projet réalisée par la Ville d'Ajaccio.

Le partenariat a également travaillé à l'élaboration des outils méthodologiques permettant la réalisation de l'analyse de la qualité des eaux des ports de plaisance impliqués dans le projet. À l'issu de cette analyse, un plan d'actions commun visant à une amélioration de la qualité de ces eaux sera établi et des actions pilotes seront conduites sur chaque port.

Enfin, il a été acté que l'évènement de lancement du projet aura lieu à Ajaccio les 27 et 28 mars prochains : un moment clé qui permettra de valoriser ce projet majeur tant pour Ajaccio et son port de plaisance que pour l'ensemble des partenaires institutionnels impliqués dans la démarche.

