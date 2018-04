Séance du lundi 23 avril 2018 U cunsigliu municipali si farà in casa cumuna u luni u 23 d'aprili à 6 ori di sera



Voici ci-dessous l'ordre du jour du conseil municipal : 1 Procès Verbal de mise à disposition par la Ville de biens et équipements au profit du Syndicat Mixte des Iles Sanguinaires et de la pointe de la PARATA.

Rapporteur : M. le Maire



2 Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec la Préfecture de Corse du Sud dans le cadre du dispositif ACTES.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



3 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sur le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation pour l’année 2019

Rapporteur : M. SBRAGGIA



4 Modalités de transfert du marché des produits manufacturés

Rapporteur : M. SBRAGGIA



5 Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise a disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) au sein de la Direction du Commerce de l’Artisanat et du Domaine public

Rapporteur : M. SBRAGGIA



6 Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, à titre gratuit, entre la Ville d’Ajaccio (collectivité d’origine) et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’accueil) pour le gardiennage du site Grossetti

Rapporteur : M. SBRAGGIA



7 Création du service commun Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : M. SBRAGGIA



8 Partenariat entre la Ville d’Ajaccio et l’Association Locu Teatrale

Rapporteur : Mme GUERRINI



9 Réalisation de travaux et acquisition de mobilier pour l’Atelier de résidence d’Artiste

Rapporteur : Mme GUERRINI



10 Convention entre l’Université de Corse hébergeant le Centre Régional du SUDOC-PS-CR 20 et le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Mme GUERRINI



11 Financement de voyages scolaires- Année scolaire 2017/2018

Rapporteur : Mme OTTAVY-SARROLA



12 Mise à disposition de locaux communaux scolaires au profit de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Corse du Sud, pendant les périodes de vacances scolaires.

Rapporteur : Mme OTTAVY-SARROLA



13 Modifications opérationnelles et techniques du

Programme pluriannuel 2016-2017-2018 de voirie

Rapporteur : M. BILLARD



14 Ajustement des espaces boisés classés dans le cadre de la révision du document d’urbanisme. Saisine, par le conseil municipal, du conseil des sites, dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, pour un deuxième ajustement des espaces boisés classés (E.B.C) définis au plu approuvé le 21 mai 2013

Rapporteur : Mme OTTAVY



15 Contrat de Ville 2018

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



16 Adoption du Compte Administratif 2017 - Régie avec autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



17 Affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2017

Port de plaisance : régie avec autonomie financière

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



18 Budget supplémentaire 2018 - Régie avec autonomie financière Port de plaisance

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



19 Acquisitions d’œuvres d’art pour l’enrichissement du fonds napoléonien

Rapporteur : M. ARESU



20 Carnaval d’Ajaccio 2018

Rapporteur : M. MONDOLONI



21 Création d’un Groupement de commandes entre la Ville d’Ajaccio, la CAPA et certaines communes membres adhérentes pour la location de fournitures dans le cadre du Carnaval d’Ajaccio 2018

Rapporteur : M. MONDOLONI



22 Modification du fonctionnement du comité MAPA travaux

Rapporteur : M. HABANI

