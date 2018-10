Séance du lundi 05 novembre 2018

1. Désignation de membres du Conseil Municipal appelés à siéger à la Commission de Contrôle chargée de la révision des listes électorales.

M. le Maire



2. Modification de deux cent treize emplois permanents

M. SBRAGGIA



3. Modification de trente-cinq emplois permanents

M. SBRAGGIA



4. Modification de douze emplois permanents

M. SBRAGGIA



5. Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil)

M. SBRAGGIA



6. Modification des modalités d’organisation des astreintes (Délibération n°2016/219 du 1er Août 2016, n°2017/09 du 27 janvier 2017, n°2018/09 du 29 janvier 2018)

M. SBRAGGIA



7. Recapitalisation de la Société Publique Locale de Transports en commun « Muvitarra »

M. SBRAGGIA



8. Charges d’administration de l’infrastructure du Parking du Diamant

M. SBRAGGIA



9. Budget supplémentaire 2018 - Régie des Parkings

M. SBRAGGIA



10. Décision modificative n° 1/2018 – régie avec autonomie financière du port Charles-Ornano

M. SBRAGGIA



11. Attribution d’une subvention complémentaire à l’ACA Football pour le Tournoi U11

M. VANNUCCI



12. Étude sur les potentialités en matière d’équipements dédiés aux arts plastiques sur le territoire ajaccien

Mme GUERRINI



13. Partenariat entre la Ville d’Ajaccio et l’Association CREACORSICA

Mme GUERRINI



14. Enrichissement et mouvements des collections du Palais Fesch Acquisition par don d’une œuvre d’art pour l’enrichissement de la collection Fesch

Dépôt d’un tableau de la mairie de Corte au Palais Fesch Demandes de prêts

Mme GUERRINI



15. Programmation 2018/2019 des expositions à l’Espace Diamant

Mme GUERRINI



16. Contrôle des comptes et de gestion de l’office municipal de tourisme d’Ajaccio (OMT) de 2010 à 2016 – Rapport d’observations définitives

M. PUGLIESI



17. Déclassement du domaine public communal d’un terrain d’une superficie de 14 200 m² issu de la parcelle cadastrée section BK n° 84 d’une contenance de 17 020 m² supportant l’ancien collège du Finosello.

Mme OTTAVY



18. Vente de gré à gré au profit de la SPL AMETARRA d’un terrain d’une superficie de 10 200 m² environ issu de la parcelle cadastrée section BK n° 84 d’une contenance de 17 020 m² supportant l’ancien collège du Finosello.

Mme OTTAVY



19. Avenant n°1 à la convention de maîtrise d’usage et de gestion conservatoire bipartite VIGNOLA-STILETTO entre la Ville d’AJACCIO et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse visée par ENGIE.

Mme OTTAVY



20. Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI)

Modification de la délibération n° 2018/43 du 27 mars 2018 concernant

l’approbation du plan de financement global de l’action suivante :

I-1 : Pose de repères et échelles de crue

Modification du Plan de financement

Mme OTTAVY



21. Autorisation de solliciter des subventions de l’Etat et de la Collectivité de Corse pour la réalisation de jardins familiaux au sein du quartier des jardins de l’Empereur. Modification du plan de financement

M. VOGLIMACCI



22. Festivités de Noël 2018

M. MONDOLONI