Séance du 30 juillet 2018

1.Dénomination de voies et espaces publics communaux

M. le Maire



2.Donation de la bibliothèque Guy Godlewski, collection d’ouvrages napoléoniens, en faveur du musée napoléonien de la Ville d’Ajaccio et du Palais Fesch

M. le Maire



3.Evaluation des charges transférées au titre de la compétence en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, retenue par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien

M. le Maire



4.Convention de mise à disposition d’un terrain nu sis Sainte Antoine 2 au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

M. le Maire



5.Avis sollicité sur le dossier d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le site de Saint Antoine

M. le Maire



6.Modification de la délibération n°2009/217 relative au forfait communal : Réactualisation du montant du forfait communal

Scolarisation des enfants hors commune dans les écoles publiques de la Ville

M. SBRAGGIA



7.Tarifs d’occupation commerciale du domaine public (compléments à la délibération n°2016/344)

M. SBRAGGIA



8.Fixation des tarifs d’occupation du domaine public à des fins commerciales pour le marché de Noël 2018

M. SBRAGGIA



9.Convention de gestion de locaux communaux utilisés par la Direction des Ressources Humaines

M.SBRAGGIA



10.Convention de gestion de locaux communaux utilisés par la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique

M. SBRAGGIA



11.Autorisation donnée au maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil)

M. SBRAGGIA



12.Modification d’emplois permanents

M. SBRAGGIA



13.Attribution de subventions aux associations sportives

M. VANNUCCI



14.Individualisation de la subvention au GFCA volley ball et signature d’une convention triennale.

M. VANNUCCI



15.Attribution d’une subvention d’équipement à l’association GFCA Volley Ball destinée à l’achat du challenge vidéo

M. VANNUCCI



16.Partenariat entre la Ville d’Ajaccio et l’Association Echecs Club Ajaccien

M. VANNUCCI



17.Programmation du théâtre municipal - saison 2018/2019 De septembre à décembre 2018

Mme GUERRINI



18.Programmation du théâtre municipal - Saison 2018/2019 De janvier à juin 2019

Mme GUERRINI



19.Attribution du Prix de la Communication Scientifique 2018

Mme GUERRINI



20.Proposition de programme d’actions en faveur du patrimoine pour l’année 2018 dans le cadre du Label Ville et Pays d’Art et d’Histoire

Mme GUERRINI



21.Attribution du Prix du mémorial 2018

Mme GUERRINI



22.Signature d’un protocole d’accord concernant les modalités d’exécution des travaux de modification des deux lignes 90 000 volts sur la zone du Stiletto à Ajaccio

Mme OTTAVY



23.Signature d’un protocole d’accord concernant les modalités d’exécution des travaux de modification de la canalisation gaz sur la zone du Stiletto à Ajaccio

Mme OTTAVY



24.Acquisition par la Commune d’AJACCIO des parcelles cadastrées Section AE n° 24, 109, 110, 146, 165, 167 dans le cadre de la réalisation de bassins de rétentions - Secteur du Vazzio

Mme OTTAVY



25.Acquisition par la Commune d’AJACCIO d’une partie de la parcelle cadastrée Section BK n° 61 d’une superficie d’environ 20 ares, 11 centiares appartenant à la Société Civile Immobilière PADRONA PORTA

Mme OTTAVY



26.Bail au profit de la SA Orange portant sur une emprise de 20 m² issue de la parcelle cadastrée section CP n°134 lieudit Vignola

Mme OTTAVY



27.Convention portant servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée section CO n°324 fonds servant au profit des parcelles cadastrées section CO n° 343 et 461 (ex n° 325) fonds dominant, propriétés de Monsieur GUIDICELLI LENCK Michel

Mme OTTAVY



28.Convention portant servitude de passage sur le chemin en traverse de la parcelle communale cadastrée section CR n°140 fonds servant au profit de la parcelle cadastrée section CR n° 2 fonds dominant, propriété de Monsieur MAZIN Bernard

Mme OTTAVY



29.Convention de servitude de passage au profit de la Société EDF sur la parcelle communale cadastrée section CO n° 324, lieu dit CALA DI SOLE, alimentation électrique

Mme OTTAVY



30.Avis de la ville d’Ajaccio concernant le plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain

Mme OTTAVY



31.Attribution de subventions aux associations relevant de l’hygiène et la salubrité

M. VOGLIMACCI



32.Attribution d’une subvention à la Corsica Classic Yachting , 9ème édition de la Corsica Classic

Mme BIANCAMARIA



33.Acquisition d’une huile sur toile intitulée « Napoléon et l’escale corse » de Pierre Farel

M. ARESU



34.Mise à disposition temporaire de locaux pour la production de repas au profit de l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés

Mme FELICIAGGI



35.Reconduction du Conseil Municipal des Jeunes

M. CHAREYRE