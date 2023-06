Séance du 29 juin 2023 U prossimu cunsigliu municipali si farà u 29 di ghjugnu in casa cumuna



Voici l'ordre du jour du conseil municipal : 1 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



2 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2022 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



3 - Affectation définitive du résultat du compte administratif 2022 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



4 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



5 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



6 - Affectation définitive du résultat du compte administratif 2022 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



7 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 du budget annexe de l'Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



8 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe de l'Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



9 - Affectation définitive du résultat du compte administratif 2022 du budget annexe de l'Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



10 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 du budget de la régie autonome des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



11 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2022 du budget de la régie autonome des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



12 - Affectation définitive du résultat du compte administratif 2022 du budget de la régie autonome des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



13 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 de la régie à autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



14 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2022 du budget de la régie à autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



15 - Affectation définitive du résultat du compte administratif du budget de la régie à autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



16 - Attribution de la subvention 2023 à la Mission Locale d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



17 - Modification des plans de financements des opérations « Modernisation éclairage public » et « Requalification paysagère du secteur Place Foch – Avenu Antoine Sérafini – Avenue du 1er Consul – Avenue de Paris » afin d'acter les fonds d’État mobilisables en 2023.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



18 - Modification du plan de financement relatif à l'opération de revitalisation commerciale de la zone urbaine Campinchi, Place et Halle

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Alexandre Farina, adjoint délégué



19 - Plan de financement phase 1 Études - Cuisine centrale dans le quartier dit « Saint Joseph »

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola



20 - Travaux de création d’un mur de soutènement à l’école Salines 6

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



21 - Travaux de rénovation des locaux de la Médecine préventive de la ville d'Ajaccio, rue Major Lambroschini : cout de l'opération - plan de financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



22 - Travaux de rénovation des postes de secours des plages

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



23 - Approbation du principe de concession de service public pour la gestion du tennis club du Casone et de ses dépendances.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



24 - Travaux de remplacement des réseaux piscine Jean Nicolas CECCONI

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



25 - Révision des tarifications applicables aux manifestations programmées par le Théâtre Municipal

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



26 - Actualisation des tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), année scolaire 2023-2024

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



27 - Mise en place de l'actualisation annuelle du montant du forfait communal des écoles de la ville en fonction de l'évolution des prix à la consommation

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



28 - Nouvelle dénomination de deux écoles de la Ville d’Ajaccio : École élémentaire « Danielle Casanova » en lieu et place de l’école « Saint-Jean Castel Vecchio » et Ecole primaire « Tino Rossi » en lieu et place l’école primaire « Résidence des Îles »

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



29 - Modification du plan de financement des travaux de rénovation dans les écoles et des travaux d'installation de climatiseurs dans les bâtiments communaux

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



30 - Vente de gré à gré de parcelles entre la Ville d’Ajaccio et la société FRATELLI PADRONA

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



31 - Modification de cinq emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



32 - Travaux d'extension du Cimetière Marin des Sanguinaires

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



33 - Attribution d'une subvention à l'association Frequenza Nostra pour l'année 2023

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



34 - Attribution d'une subvention au Comité des Oeuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d'Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.)

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



35 - Attribution d'une subvention de fonctionnement aux associations de quartier de Pietralba et des Jardins de l'Empereur et à l'association du centre socioculturel U Borgu

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



36 - Attribution de subventions à diverses associations pour l'année 2023

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



37 - Attribution de subventions à diverses associations relevant du secteur sanitaire et social

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée

Corapporteur : Madame Marine Schinto, conseillère municipale déléguée



38 - Contribution de la Ville d'Ajaccio au fonctionnement du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Fraternité du Partage pour 2023

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée ODJ_CM_29062023.pdf (242.15 Ko)



